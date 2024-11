Xnl Piacenza aperto per il ponte di Ognissanti, in arrivo nuove visite guidate

In occasione delle festività di Ognissanti, il centro Xnl Piacenza rimarrà aperto con il consueto orario, dal venerdì alla domenica, dalle 10.30 alle 19.30.

Sarà quindi possibile visitare le mostre anche venerdì 1 e sabato 2 novembre, oltre alla domenica 3.

Dopo il successo della prima visita guidata di domenica scorsa, continuano gli appuntamenti gratuiti rivolti ad adulti e famiglie. Le visite esploreranno due mostre in corso: la personale dell’artista Valentina Furian, che indaga il tema del cavallo attraverso sculture e opere video, e il progetto “Out of the Grid. Italian zine 1978–2006. Post–movimento pre–internet 3.0“, a cura di Dafne Boggeri, dedicato alle fanzine autoprodotte.

Le prossime visite si svolgeranno sabato 9 novembre, domenica 24 novembre e domenica 15 dicembre, tutte alle 17.00. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotare inviando un’email a [email protected].

Le visite guidate, condotte dalla direttrice Paola Nicolin e dalla coordinatrice Cinzia Cassinari, mirano a facilitare l’approccio all’arte contemporanea e stimolare il dialogo con il pubblico. Il percorso include anche una panoramica sulla storia del palazzo Ex-Enel e sui suoi affreschi allegorici dedicati all’agricoltura, commissionati nel 1928.

Il programma è promosso da Rete Cultura Piacenza, che comprende diverse istituzioni locali tra cui Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio dell’Emilia e Diocesi di Piacenza-Bobbio.