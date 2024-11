Premio Gazzola 2024 al restauro del castello di Gambaro di Ferriere

Il restauro del castello di Gambaro, nel comune di Ferriere, vince il premio Gazzola 2024 “per i radicali e straordinari interventi compiuti dai suoi proprietari signori Valentino Alberoni e Clara Mezzadri, grazie ai quali l’antico maniero è stato recuperato e salvato da un inesorabile destino di abbandono e degrado” si legge nella nota inviata dal comitato del premio Gazzola.

IL PREMIO GAZZOLA

Nel 2006, tre privati cittadini, Domenico Ferrari Cesena, Marco Horak e il compianto Carlo Emanuele Manfredi, cultori della nostra eredità collettiva, istituirono un riconoscimento annuale finalizzato a premiare un intervento di restauro di elevato rigore scientifico compiuto nella città o nella provincia di Piacenza, anche con lo scopo di promuovere la cultura della conservazione del patrimonio storico-artistico nonché di ringraziare, attraverso un pubblico riconoscimento e a nome della comunità, quei cittadini che si sono resi protagonisti della realizzazione di un pregevole e meritorio intervento di restauro.

Il premio è istituito alla memoria di Piero Gazzola (1908-79), architetto piacentino già Soprintendente per i Beni Storici e Artistici, protagonista della ricostruzione del bombardato Ponte Pietra a Verona, co-fondatore dell’Icomos (International Council on Monuments and Sites, ente internazionale non governativo associato all’Unesco) e principale artefice della Carta Internazionale del Restauro, detta “Carta di Venezia” (1964).

Il Premio Gazzola giunge nel 2024 alla sua diciannovesima edizione. Fin dall’inizio ha avuto due sponsor d’eccezione: la Banca di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano. Nei suoi 19 anni di vita, il premio ha riconosciuto la qualità dei restauri di palazzi, ville, castelli, torri, chiese e cicli pittorici.

I PREMIATI

2006-Palazzo Anguissola di Grazzano, PC 2016-Castello Barattieri, S.Pietro in C. (PC)

2007-Palazzo Ghizzoni Nasalli. PC 2017-Duomo di PC e affreschi del Guercino

2008-Palazzo Paveri F. Castelsangiovanni(PC) 2018-Cupola del Pordenone, PC

2009-Rocca Anguissola Scotti, Agazzano (PC) 2019-Torre di Montebolzone, Agazzano (PC)

2010-Chiesa dei Teatini di S.Vincenzo, PC 2020-Palazzo Galli, PC

2011-Palazzo Mischi, PC 2021-Castello di Viustino, S. Giorgio (PC)

2012-Palazzo Rocci Nicelli, PC 2022-Facciate dei Collegi Alberoni e

2013-Palazzo Chiapponi, PC delle Orsoline a Piacenza, PC

2014-Palazzo Douglas Scotti di S.Giorgio, PC 2023-Castello di Rivalta, Gazzola (PC)

2015-Palazzo Cigala Fulgosi, PC

LA PREMIAZIONE 2024

La cerimonia di conferimento del premio sarà ospitata dalla Banca di Piacenza nella Sala Panini del Palabanca Eventi, in via Mazzini 14 a Piacenza, con inizio alle ore 18 di mercoledì 27 novembre.

Nel corso dell’incontro sono previsti interventi di Domenico Ferrari Cesena, Giorgio Eremo, Marco Horak, Fabio Obertelli, Lorenzo Bocciarelli e degli architetti Massimo Ferrari e Marco Iacopini, curatori dei restauri di Gambaro.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti, che potranno anche essere prenotati chiamando lo 0523-542441 fino a lunedì 25 novembre. Una copia della pubblicazione sul Castello di Gambaro, vincitore del Premio Gazzola 2024, verrà data in omaggio a ciascuno degli intervenuti.