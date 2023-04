All’Alberoni e al Collegio delle orsoline il premio Gazzola 2022 al miglior restauro

Pubblico delle grandi occasioni all’interno della sala Panini del PalabancaEventi per la cerimonia di consegna del Premio Gazzola 2022, giunto alla sua diciassettesima edizione. Il riconoscimento è andato ai restauri delle facciate del Collegio Alberoni e del Collegio delle Orsoline a Piacenza.

Dopo il saluto del presidente della Banca di Piacenza Giuseppe Nenna, Domenico Ferrari Cesena – presidente del Comitato scientifico del Premio intitolato alla memoria del l’architetto piacentino – ha ricordato il significato di un’iniziativa nata nel 2006 per valorizzare restauri di alta qualità compiuti in città o in provincia, con lo scopo di suscitare e alimentare la discussione di questa tematica e di ringraziare a nome della comunità i promotori e gli autori di un bel restauro.

Il Premio Gazzola fin dall’inizio, ha avuto due sponsor d’eccezione: la Banca di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano (presente in Sala Panini il presidente Roberto Reggi) e nei suoi diciassette anni di vita, ha riconosciuto la qualità dei restauri di palazzi, ville, castelli, torri, chiese e cicli pittorici. Nel 2020 ad aggiudicarsi il riconoscimento è stato Palazzo Galli (ora PalabancaEventi), mentre due anni prima a vincere fu la Cupola del Pordenone in Santa Maria di Campagna, Cupola che proprio nel 2018 la Banca ha valorizzato con la Salita al Pordenone, evento che ha saputo dare risalto internazionale, dal punto di vista artistico e turistico, alla nostra città).

Il professor Ferrari Cesena e il dottore Marco Horak hanno premiato Giorgio Braghieri, presidente dell’Opera Pia Alberoni e suor Rosalina Broch, madre provinciale delle Orsoline di Maria Immacolata. A ciascuno dei presenti è stata consegnata una copia del Quaderno 2022 del Premio Gazzola.