Premio “Piero Gazzola” alla famiglia Zanardi Landi per il restauro del castello Rivalta

Verrà conferito alla famiglia Zanardi Landi il premio “Piero Gazzola” 2023 per il restauro del Castello di Rivalta. La cerimonia si terrà giovedì 30 novembre alle 18 presso l’Auditorium S. Margherita della Fondazione di Piacenza e Vigevano in Piacenza, via S. Eufemia 12.

Ogni anno il Comitato Premio Gazzola, sostenuto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e dalla Banca di Piacenza, conferisce un premio a riconoscimento della conservazione e dei restauri eseguiti su beni costituenti il patrimonio monumentale piacentino; ha come principale finalità quella di conferire piena visibilità ad un intervento di restauro, realizzato con accertato rigore scientifico, di un bene culturale di rilevante interesse storico-artistico in Piacenza o nella sua provincia. E’ un riconoscimento prestigioso, intitolato alla figura del piacentino Piero Gazzola (1908-1979), illustre architetto nonché Soprintendente per i Beni Architettonici di Verona, Mantova e Cremona che, unitamente ad altri esperti di tutto il mondo, fondò l’International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), di cui fu il primo presidente. Promosso con l’intento di premiare un’operazione svolta all’insegna della scientificità, incentrata sul dovere primario della tutela, della perpetuazione e della conservazione del bene, il Premio Gazzola è destinato al privato o all’ente pubblico che abbia in tempi recenti sostenuto, di concerto con la Soprintendenza per le province di Parma e Piacenza, il restauro in Piacenza o nella sua provincia di un bene culturale di rilevante interesse storico-architettonico.

Fino ad oggi sono stati premiati i restauri dei seguenti beni storico-artistici:

2006-Palazzo Anguissola di Grazzano

2007-Palazzo Ghizzoni Nasalli, PC

2008-Palazzo Paveri F., Castelsangiovanni

2009-Rocca Anguissola Scotti, Agazzano

2010-Chiesa dei Teatini di S. Vincenzo, PC

2011-Palazzo Mischi, PC

2012-Palazzo Rocci Nicelli, PC

2013-Palazzo Chiapponi, PC

2014-Palazzo Douglas Scotti di S. Giorgio

2015-Palazzo Cigala Fulgosi, PC

2016-Castello Barattieri, S.Pietro in Cerro

2017-Il Duomo di PC e il Guercino, PC

2018-La cupola del Pordenone in S.M.C., PC

2019-Torre di Montebolzone, Agazzano

2020-Palazzo Galli, PC

2021-Castello di Viustino, S. Giorgio

2022 -Collegio Alberoni, PC