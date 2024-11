Pulcheria, a XNL in arrivo Lella Costa con “Il pranzo di Babette”

Dopo l’incontro con Violetta Bellocchio per la presentazione del suo nuovo romanzo, introdotta dallo scrittore Paolo Colagrande, Pulcheria prosegue domenica pomeriggio, con un’artista d’eccezione che può essere considerata un po’ la “madrina” di Pulcheria, di cui è stata ospite per molte edizioni: Lella Costa.

Domani, domenica 24 novembre alle ore 18.30 al secondo piano di XNL (in via Santa Franca 36) infatti Lella Costa, una delle artiste più colte e sensibili del teatro italiano, si confronta con Il pranzo di Babette, l’incantevole racconto della scrittrice danese Karen Blixen, reso famoso dall’omonimo film (vincitore del premio Oscar nel 1988) del regista Gabriel Axel, appassionata celebrazione dell’arte culinaria.

Un prezioso appuntamento con un piccolo capolavoro di delicata grazia, una fiaba allegorica sul “dono”. La trama, semplicissima, suggerisce una riflessione sulla necessità della condivisione e una testimonianza del fatto che felicità e benessere non sono possibili se non sono collettivi: Babette, cuoca francese riparatasi in un paesino della Danimarca per fuggire alla Comune di Parigi, decide di impiegare tutto quello che possiede per preparare un magnifico pranzo per gli abitanti della comunità che l’ha ospitata, un banchetto speciale per soli dodici invitati.

Un modo per offrire felicità autentica a persone che non se la possono permettere: “Babette è grata per essere stata accolta – spiega Lella Costa – Non vuole insegnare a vivere, vuole solo ringraziare. O meglio vuole essere al servizio degli altri come scelta consapevole”.

In anni in cui il cibo è diventato un’ossessione, le parole preziose di Karen Blixen ci riportano, all’interno di una dimensione teatrale, a un’idea di ecologia dei beni comuni. Per dire che concetti come il tempo, la quotidianità e la festa sono da salvaguardare. E da riscoprire, lontano dal clamore.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’associazione “Amici di Johnny” in occasione della presentazione delle borse di studio “Giuseppe Piva” rivolte a studenti e studentesse dell’Istituto Marcora di Piacenza. Al termine buffet. L’ingresso è gratuito previa prenotazione. Per info: www.pulcheria.it