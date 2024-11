Pulcheria al via il 16 novembre con Antonella Questa e Claudia De Lillo

Per il suo evento di apertura, Pulcheria ospita un appuntamento promosso dal Comune di Piacenza come momento di condivisione sulla cultura dei diritti dell’infanzia, in vista della Giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

L’appuntamento è per sabato 16 novembre alle 16.30 a XNL Piacenza in via Santa Franca e vede come protagoniste due figure femminili molto seguite: l’autrice e attrice italo-francese Antonella Questa (tra i suoi spettacoli “Stasera ovulo”, “Infanzia felice”, “Stai zitta” di Michela Murgia) e la giornalista e blogger Claudia De Lillo (voce di Caterpillar su Rai 2, firma di Repubblica e creatrice del blog www.nonsolomamma.com, dove è conosciuta come “Elasti”, il nome del suo personaggio/alter ego).

Si tratta di un doppio appuntamento in due fasi: la lezione-spettacolo “I bambini cattivi non esistono”(che affronta con ironia ed empatia il tema dei metodi educativi usati nel passato – la pedagogia nera- con l’eredità che ha ci hanno lasciato e la modalità per migliorare la costruzione del dialogo) con Antonella Questa e l’incontro con l’Elasti-mamma Claudia De Lillo che converserà con la giornalista Elisa Malacalza.

Al termine del doppio appuntamento un buffet aperto al pubblico come momento conviviale. A tutti gli spettatori verrà fatto dono di un piccolo cadeau dolce realizzato appositamente per l’occasione da Cioccolateria 180! L’ingresso è gratuito (senza prenotazione).

L’evento è realizzato in collaborazione con Ninfa e Consorzio Sol.co, come momento di condivisione sulla cultura dei diritti dell’infanzia.