Vortice di maltempo, ancora una giornata di pioggia e neve, miglioramento in serata

Sarà ancora una giornata di maltempo quella odierna. La perturbazione proveniente da nord-ovest che sta imperversando sul nord Italia da giorni non ha ancora esaurito la sua carica. La breve pausa di lunedì scorso, nella quale il cielo azzurro ha fatto una fugace apparizione pomeridiana colorandosi di rosa al tramonto, è terminata nella notte tra lunedì e martedì, lasciando il campo a un vortice di maltempo che ha dato un nuovo impulso alle precipitazioni. Pioggia in pianura e abbondante neve sui rilievi. Nel Piacentino la coltre bianca ha raggiunto il metro attorno ai 1.400 metri di quota, arrivando a toccare i due metri negli accumuli a quote superiori.

“Sotto i 1.400 metri gli accumuli nevosi sono tra i 50cm e gli 80 cm a 1000m – si legge nella nota di MeteoValnure.it pubblicata su Facebook -, e tra i 30cm e 50 cm a 700 metri di altitudine. Nelle vallate più occidentali della provincia è caduta molta più neve a causa della tenuta di aria fredda nei bassi strati”. “Gli accumuli nevosi sulle nostre montagne in questa prima parte d’inverno non hanno niente da invidiare al settore alpino” è il commento di MeteoValnure.it

Le previsioni parlano ancora di precipitazioni per tutta la giornata, mentre dalla serata ci sarà un miglioramento.