Elezioni comunali, a Zerba clamoroso pareggio 28-28: ballottaggio tra 15 giorni

È arrivato il primo verdetto relativo alle elezioni comunali in provincia di Piacenza: arriva da Zerba, tra le montagne dell’alta Val Trebbia, il comune più lontano dal capoluogo. La corsa a due tra Giovanni Razzari, candidato per la lista “Zerba futura” e Claudia Borrè, appoggiata dalla lista “Il castello”, termina con un clamoroso pareggio.

Si andrà quindi al ballottaggio tra 15 giorni.

Dei 118 aventi diritto, hanno votato 57 elettori (48,31%). Ventotto di questi hanno dato il loro voto a Razzari, stesso numero per Borrè. Una scheda bianca.