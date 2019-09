Il baby talento piacentino Fagioli di scena questa sera con la Nazionale Under 19

E’ la prima volta che gioca così vicino alla sua Piacenza. E lo fa con la maglia azzurra, di per sé di prestigio, ancora di più se è quella dell’Under 19. Nicolò Fagioli è classe un 2001, ma già veterano delle Nazionali. Ad esempio: vice-campione europeo Under 17, finale persa ai rigori contro l’Olanda, l’avversaria di stasera (ore 20) al Pavesi di Fiorenzuola. La prima di tre amichevoli (le prossime lunedì a Colorno contro la Svizzera, poi ci sarà il Portogallo) prima del via alle qualificazioni ai prossimi Europei, tra fine ottobre e inizio dicembre. Si tratta di una delle più grandi promesse del nostro calcio, uno che faceva impazzire Allegri (che lo ha portato con sé nel giro di amichevoli statunitensi precampionato, estate 2018). Sempre nel 2018 l’inglese “The Guardian” lo ha inserito fra le 60 promesse del calcio mondiale.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà