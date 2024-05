Anche Nicolò Fagioli nella lista dei preconvocati con la Nazionale per gli Europei

C’è anche Nicolò Fagioli nella lista dei trenta preconvocati dal Ct Luciano Spalletti per gli Europei in Germania, in programma dal 14 giugno al 14 luglio.

In attesa di conoscere la lista dei giocatori che prenderanno parte all’Europeo, il centrocampista piacentino in forza alla Juventus ha ricevuto la sua seconda convocazione con la Nazionale maggiore, un anno e mezzo di distanza dalla prima e unica presenza in maglia azzurra in occasione dell’amichevole con l’Albania del novembre 2022.

La convocazione è arrivata nonostante la squalifica di sette mesi, terminata lunedì scorso, per la nota vicenda scommesse.