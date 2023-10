Juve, indagato il calciatore piacentino Fagioli per scommesse “illegali”

Il calciatore piacentino Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, sarebbe sotto inchiesta per aver scommesso su piattaforme illegali. Così come riportato dalla Gazzetta Fagioli sarebbe finito in un’indagine che riguarda un giro di scommesse, non solo sportive, su piattaforme illegali. La Figc avrebbe aperto un fascicolo. Gli inquirenti della Procura di Torino avrebbero incrociato gli accessi del suo e di altri profili riscontrando il contatto con bookmakers senza licenza. Se la violazione del codice sportivo venisse accertata, il giocatore rischierebbe dal minimo dell’inibizione a una squalifica di tre anni o più.

Il gioco d’azzardo non è un reato, se non in piattaforme illegali: uno sportivo non può scommettere però sulla disciplina che pratica. Nicolò Fagioli potrebbe dunque andare incontro dal minimo dell’inibizione a una squalifica di tre anni, alla quale aggiungere un’ammenda a partire da 25mila euro.