Scontro auto-bici, ferito un giovane ciclista 21enne. Salvato dal caschetto

Un giovanissimo ciclista cremonese di 21 anni, atleta di triathlon, è rimasto ferito in uno scontro a Castelvetro, sulla provinciale 10 all’altezza della Casa cantoniera. Il giovane era in sella alla sua bicicletta sportiva quanto si è scontrato con un’auto ed è finito a terra. Fortunatamente indossava un caschetto professionale ben allacciato, che ha contribuito ad attutire il colpo e ad evitare gravi conseguenze. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza, ma non è stata necessaria. Il 21enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Cremona.

