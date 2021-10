Gandolfi confermato: “Dedicato alla famiglia, proseguiremo il lavoro fatto”

Romeo Gandolfi è ormai certo di essere confermato sindaco di Fiorenzuola. Lo stesso primo cittadino ha parlato durante la diretta di Telelibertà, anche in assenza del risultato ufficiale: “Grazie alla mia squadra e ai fiorenzuolani che hanno deciso di darci ancora fiducia. penso che tutti si siano accorti di come Fiorenzuola sia diventata più bella e curata, anche nelle frazioni”.

Differenze rispetto a 5 anni fa? “Allora fu inaspettata, ora ci contavamo per il lavoro fatto. Ho imparato tanto, questa esperienza e con il solito impegno faremo ancora meglio. La prima pratica sarà l’ultimazione della Fiera di San Fiorenzo, poi proseguiremo con i progetti già avviati, dallo sviluppo economico alle strade, passando per la progettazione delle nuove scuole elementari”.

Per scaramanzia, Gandolfi aveva svuotato il suo ufficio da sindaco, in cui tornerà presto ad operare. Vittoria dedicata alla mia famiglia.

