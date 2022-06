Fiorenzuola, Stronati è sempre più uomo-simbolo: rinnovo fino al 2024

Riccardo Stronati e Fiorenzuola, un legame destinato a proseguire sino al 2024. In mattinata la società rossonera ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto del centrocampista classe 1997, tra i protagonisti della salvezza in Serie C raggiunta in questa stagione. Stronati è arrivato in rossonero nella stagione 2020/2021 e finora è stato autore di 53 presenze con 10 reti con la maglia del Fiorenzuola. Il centrocampista sarà a disposizione di mister Luca Tabbiani e del suo staff per la terza stagione consecutiva.

