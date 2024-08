Cambio di rotta, la casa dell’Alcione non sarà più lo stadio di Fiorenzuola

Lo aveva anticipato “Libertà”, ora è ufficiale: l’Alcione, terza squadra di calcio di Milano neopromossa in Serie C, non dovrà trasferirsi a Fiorenzuola come prospettato a luglio, ma giocherà allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Lo ha reso noto, con un comunicato pubblicato sui propri profili social, la stessa società.

l’accordo

Subito dopo l’accordo con il Fiorenzuola, a luglio, “la società Alcione Milano 1952 si era messa immediatamente alla ricerca di una soluzione diversa, cercando di rimanere il più possibile vicino a Milano”, si legge nella nota. “La società, inoltre, si sta già muovendo per individuare una soluzione definitiva per avere uno stadio di casa definitivo. A tal fine è già stato avviato un tavolo tecnico con il Comune di Milano”.