Primo giorno di scuola in Serie D per il Fiorenzuola: al Pavesi la corazzata Pistoiese

La corsa comincia e il Fiorenzuola ritrova oggi, domenica 8 settembre, la Serie D, categoria storica per i rossoneri dopo il triennio tra i professionisti.

Subito in campo contro una big come la Pistoiese, con fischio d’inizio alle 15.00 allo stadio Pavesi.

Rossoneri che devono fare i conti con qualche assenza di troppo, come la pesante squalifica rimediata da Merkaj (tre giornate) in occasione dell’amichevole col Colorno. Le alternative per Merkaj potrebbero essere almeno un paio, la più accreditata sembra quella di Gavioli. Ieri reso ufficiale il contratto di natura triennale per il difensore Loris Fontana (2008), cresciuto nel settore giovanile Academy.

L’AVVERSARIO

La Pistoiese è una delle formazioni candidate alla vittoria finale e ha operato sul mercato con l’intento di allestire una rosa competitiva. Artefice del mercato l’ex portiere del Piacenza Max Taibi, ora nelle vesti di direttore sportivo. Le ambizioni non mancano, anche se la squadra deve ancora trovare una sua precisa identità. L

o dimostra l’andamento altalenante in precampionato e soprattutto l’eliminazione al primo turno di coppa Italia ad opera del San Donato Tavarnelle che ha vinto per 2-0.

In settimana il diesse Taibi è intervenuto direttamente promettendo che a Fiorenzuola si vedrà una Pistoiese ben diversa.

Le probabili formazioni

Fiorenzuola (4-2-3-1): Gilli; Niccolai, Nagy, Ronchi, De Simone; Trovade, Tringali; Gavioli, Lauciello, Mosole; Gozzerini. All. Cammaroto.

Ansaldi, Finardi ,Lori, Oboe, Ghibaudo, Valenti, Sette, Bran, De Ponti, Concari, Binelli.

Pistoiese (3-4-1-2): Cecchini; Polvani, Mazzei, Bertolo; Diodato, Tanasa, Lollo, Grilli; Greselin; Pinzauti, Cardella. All. Giacomarro.

Lagonigro, Donida, Morra, Cuomo, Maloku, Ballaello, Sparacello, Lahrib, Di Benedetto, Caponi.