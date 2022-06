Accoglienza bimbi ucraini: libricini in due lingue per le scuole della Val d’Arda

Sono state consegnate a tutti gli Istituti comprensivi della Val d’Arda le copie del “Libricino per la pace e la speranza” in due lingue (italiano e ucraino), strumento per l’accoglienza nelle scuole dei bambini ucraini. L’iniziativa è del Rotary Club Fiorenzuola; la consegna è avvenuta da parte della presidente Tiziana Meneghelli e dal socio Alfio Rabeschi, esperto in materia di protezione civile.

I materiali sono stati consegnati anche ai Comuni di Gossolengo e Sarmato, che avevano collaborato alla presentazione col supporto dei rispettivi nuclei di Protezione Civile.

ALTRI DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI