Fiorenzuola nel calendario di “Concorto”: a settembre due giorni tra biblioteca e cinema

Anche Fiorenzuola, con la sua Biblioteca Comunale “Mario Casella”, sarà tra le sedi

della 21° edizione di “Concorto Film Festival”, in programma tra Pontenure e Piacenza dal 20 al 27 agosto prossimi. In particolare, Fiorenzuola entrerà in scena nel Concorto Kids, rassegna di iniziative rivolte a bambini dai 3 ai 10 anni e al debutto all’interno del programma del Concorto, con le finalità di offrire loro cinema di qualità e unire alle proiezioni una rete di progetti culturali, anche per utilizzare il cinema come strumento educativo: un programma a cui si unisce quello, itinerante, del Concorto Kids in

tour, rassegna in calendario a settembre con due tappe previste proprio a Fiorenzuola.

IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

La prima iniziativa, nell’ambito del Concorto Kids, è fissata per il 24 agosto, nel chiostro della galleria d’arte moderna Ricci Oddi di Piacenza, e vedrà il personale della Biblioteca Comunale di Fiorenzuola d’Arda impegnato nell’offrire una lettura animata basata sul teatro Kamishibai: un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie, originale ed efficace strumento per l’animazione alla lettura, e di cui è presente un’apposita sezione nella biblioteca comunale di Fiorenzuola. Le tavole illustrate racconteranno un cortometraggio per l’infanzia, selezionato dal personale della Biblioteca tra quelli che verranno successivamente proiettati all’interno della galleria piacentina. Il 21 e il 22 settembre, il Concorto Kids in tour farà tappa proprio a Fiorenzuola: il 21, presso la Biblioteca Comunale “Mario Casella”, si svolgerà attività di lettura animata con teatro Kamishibai, mentre il 22, nella sala del cinema Capitol, verranno proiettati alcuni cortometraggi rivolti a bambini e ragazzi ed appositamente selezionati tra quelli partecipanti al Concorto film festival. Nei giorni che precederanno la tappa fiorenzuolana del Concorto Kids in tour, saranno definiti ulteriori dettagli sul programma delle iniziative.

IL CONCORTO FILM FESTIVAL

La rassegna cinematografica, organizzata dall’associazione Concorto, è rivolta a tutti gli

appassionati di cinema, con le finalità di valorizzare la forma espressiva e artistica del

cortometraggio; favorirne la circolazione; promuovere i contatti tra il pubblico, i registi, le distribuzioni e i professionisti del settore. Concorto Kids 2022, patrocinato dal Comune di Piacenza, è realizzato con il contributo del Comune di Fiorenzuola, oltre che della Regione Emilia Romagna, della Fondazione di Piacenza e Vigevano; del Comune di Pontenure; della cooperativa Aurora Domus; di Arci, Iren, Coop, Fonte Plose, L’angolo del pane, Avisco, Galleria d’arte moderna Ricci Oddi e associazione Amici dell’Arte di Piacenza.