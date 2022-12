Fiorenzuola contro il fanalino di coda Tavarnelle per continuare a correre

Dopo il Siena ecco un’altra squadra toscana, il San Donato Tavarnelle (fischio d’inizio alle 14.30) per l’ultima giornata del girone d’andata che i rossoneri vorrebbero chiudere in bellezza e rimanere agganciati al treno delle squadre di testa. Il divario di punti tra le due compagini è consistente, il S. Donato è infatti ultimo in classifica ma in quanto tale è assetato di punti: al Comunale arriverà oggi una squadra con forti motivazioni.

Inoltre la neo promossa squadra toscana è da tenere in giusta considerazione perché ha uomini decisivi in formazione. Ubaldi e Russo hanno messo segno 4 reti a testa, Galligani 2 gol e 5 assist. Numeri importanti considerando le zone di retrovia in cui si dibatte la squadra.