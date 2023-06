La pioggia non frena l’entusiasmo, le auto d’epoca invadono la Val d’Arda

La pioggia non ha fermato l’entusiasmo di piloti e appassionati, che si sono dati appuntamento sui tornanti della Castell’Arquato – Lugagnano – Vernasca per la 27esima edizione della Silver Flag, concorso dinamico per auto storiche da competizione organizzata dal Cpae (Club piacentino automoto d’epoca).

L’avvio ieri con un omaggio alla Maserati; questa mattina la prima salita delle vetture e nel pomeriggio la seconda sfilata. Domani si ricomincia.