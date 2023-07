Sei giorni delle rose: Walsh e la coppia Drummond-Botha protagonisti

Nella corsa a punti (Gp Alu Tecno) l’australiano Liam Walsh (campione d’Oceania su strada) si è imposto con 66 punti, grazie soprattutto al giro guadagnato nel finale. Secondo posto per Matteo Donegà con 48 punti, terzo lo statunitense Peter Moore con 44 punti.Si è disputato anche l’inseguimento individuale Under 23 (Gp Inside): vittoria per Niccolò Galli (4’25”046) davanti a Viktor Bugaenko (4’26”728). Bronzo per Lino Colosio.La gara a coppie femminile, che si concluderà lunedì, ha visto anche oggi disputarsi madison e giro lanciato. Nella prima, conclusa a cinque giri dal termine a causa di un po’ di pioggia caduta sulla pista, Drummond e Botha si sono imposte con 24 punti, sei in più delle tedesche Reissner – Teutenberg (Pavinord). Terzo posto, con 13 punti, per la coppia in maglia Rosti formata dalla ceca Kohoutkova e dall’australiana Anderson. Nel giro lanciato si sono imposte le atlete della coppia in maglia “Il Rintocco” formata dalla danese Amalie Winter Olsen e dall’italiana Francesca Selva.Nella serata si è svolta anche la gara femminile dei 500 metri da ferme, valida come Gran Premio Maglificio Rosti, vinto dall’azzurra Miriam Vece con il tempo di 34.823, davanti alla britannica Tanner Millicent e alla francese Lou Dolez.Per la terza giornata di gare (lunedì 3 luglio) il programma inizierà eccezionalmente alle 15 con gli omnium (maschile e femminile) e il torneo della velocità femminile. Nel corso della serata poi si disputeranno, oltre alle corse a punti finali degli omnium e alle sfide per le medaglie della velocità, anche le prove femminili che concluderanno, dopo tre sere di sfide, la gara a coppie: ci sarà prima il giro lanciato e poi l’americana, che chiuderà anche la serata. Da martedì inizierà la gara a coppie maschile. L’ingresso al Velodromo è sempre gratuito.