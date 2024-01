Ciclismo su pista: a Fiorenzuola 6 giorni di grandi gare nel segno del Tour

Sei giorni di grandi gare internazionali su pista nel segno del giallo, il colore del Tour de France, la cui terza tappa dell’edizione 2024 partirà da Piacenza il primo luglio alla volta di Torino. Il primo luglio saranno in pieno svolgimento al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola i gran premi internazionali delle varie discipline, le gare dei “6 Giorni delle Rose”, maschili e femminili, dal 29 giugno al 4 luglio.

Una manifestazione che, adeguando negli anni la sua formula ai mutamenti delle competizioni su pista, arriverà nel 2024 all’edizione numero 27.

Per celebrare la partenza del Tour dall’Italia e la tappa piacentina, l’organizzazione fiorenzuolana ha scelto una locandina con sfondo giallo e con l’immagine di Gino Bartali, vincitore di due edizioni della “Grande Boucle” e che in passato fu protagonista al Velodromo di Fiorenzuola.