Sei giorni delle rose: Walsh e Moore al comando della gara a coppie maschile

Sono l’australiano Liam Walsh e lo statunitense Peter Moor, coppia della Bussandri, ad indossare la maglia bianca Siderpighi di leader della classifica generale della gara a coppie maschile, iniziata nella quarta serata di gare alla 6 Giorni delle Rose di Fiorenzuola. I due hanno vinto la madison e ora guidano con 23 punti, davanti alla coppia della Pavinord formata da Mattia Pinazzi e Davide Boscaro (18) e a quella in maglia Acef composta da Elia Viviani e Michele Scartezzini (17 punti).



Nella madison, Walsh e Moore hanno guadagnato in solitaria un giro (con i relativi 20 punti di bonus), concludendo a 37 punti. Secondo posto per Viviani e Scartezzini (Acef) a 20, terzo per Smirnov e Gonov (GM Termosanitari) a 19 e quarto per Pinazzi-Boscaro (Pavinord) a 13.

Nel giro lanciato grande prestazione di Pinazzi e Boscaro, con il primo che ha fermato il cronometro sul tempo di 20”650, a due decimi dal record della pista che resiste da sette anni. Secondo posto per la coppia dell’Alu Tecno formata dagli olandesi Elmar Amba e Wessel Mouris (21”328). Terzo per Viviani-Scartezzini (21”425).

Nel corso della serata si è anche disputato il torneo del Km da fermo maschile, Gp Assiprime, vinto da Matteo Bianchi con il tempo di 1’02”760, davanti al tedesco Anton Hohne (1’03”450) e Stefano Moro (1’04”070).



Per quanto riguarda le gare internazionali femminili, si sono disputate quella dello scratch (Gp Ferri Intonaci e Malte) e quella dell’Eliminazione (Gp Pavinord). Nella prima, conquista la vittoria la neozelandese Michaela Drummond. Nell’Eliminazione, invece, Martina Fidenza è salita sul gradino più alto del podio, davanti alla neozelandese Byrony Botha.