Sei Giorni delle Rose, a Fiorenzuola tornano protagonisti gli australiani

Ci saranno anche gli atleti e le atlete australiane, tra una ventina di giorni, in gara alla 6 Giorni delle Rose Internazionale di Fiorenzuola d’Arda, in programma dall’1 al 6 luglio con gare dalle 18 alle 22 e ingresso gratuito. Un feeling, quello tra l’Australia e Fiorenzuola, ben saldo negli ultimi vent’anni, nel corso dei quali tantissimi fra campioni e campionesse hanno partecipato (e vinto) alla 6 Giorni delle Rose e alle gare internazionali del Velodromo “Attilio Pavesi”: da Scott McGrory a Cameron Meyer, da Annette Edmondson ad Amy Cure, solo per citare alcuni nomi. Anche alla prossima edizione (la numero 26) gli “aussies” verranno per essere protagonisti.

