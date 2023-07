Morfasso, festa popolare tra jazz e ricordi cinematografici con “Accordi Disaccordi”

Accordi e Disaccordi, in concerto a Morfasso per “Summertime in jazz”, conquistano giovani e anziani, residenti e turisti in una festa all’insegna della musica e del grande divertimento.

Immerso tra gli alberi che adornano il parco che ospita le strutture della Pro loco il trio denominato Accordi Disaccordi ha infatti saputo coinvolgere il pubblico nelle magiche atmosfere che solo il “Summertime in Jazz” può offrire. L’evento itinerante è approdato a Morfasso dove il gruppo formato da Alessandro Di Virgilio, Dario Berlucchi e Dario Scopesi ha dato vita a uno spettacolo originale improntato su brani di ispirazione autobiografica, innumerevoli interazioni con il pubblico e sonorità acustiche dal sentore cinematografico.

Accordi e disaccordi hanno saputo conquistare un pubblico eterogeno: giovani, anziani, famiglie e bambini, tutti insieme, coinvolti in quella che si può definire una grande festa popolare tra realtà e finzione, tra cultura e divertimento.