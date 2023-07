Grazie all’entusiasmo dei giovani torna Bascherdeis a Vernasca dal 4 al 6 agosto

La magia di Bascherdeis torna a Vernasca dal 4 al 6 agosto all’insegna del motto Make busker Not war. La 17esima edizione del festival degli artisti di strada si preannuncia spettacolare con artisti di rilievo internazionale. Tra le principali attrazioni c’è “Contrebande”, gruppo acrobatico francese vincitore di diversi premi.

Un’edizione tutt’altro che scontata visti i danni provocati dal nubifragio dello scorso anno ma, grazie a un gruppo di giovani volenterosi che si sono riuniti nell’associazione Wava, la manifestazione organizzata da Appennino Cultura prosegue.

Novità importanti riguardano l’accesso all’area degli spettacoli. Da questa edizione è possibile acquistare in prevendita i biglietti d’ingresso, direttamente sul sito www.bascherdeis.it. Gli ingressi sono a numero limitato. Per i parcheggi, saranno limitate le aree sosta nei campi all’ingresso del paese, dando la possibilità di utilizzare un’area asfaltata alla Buzzi Unicem di Lugagnano per raggiungere Vernasca con il bus navetta.

L’evento è stato presentato alla sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano che da sempre sostiene l’iniziativa.

GLI ARTISTI

Gli eventi collaterali a Bascherdeis anche quest’anno troveranno spazio nella variopinta bascher street con forme d’arte diverse: dalla pittura a olio ai caricaturisti, e poi scultura, illustrazioni, body painting. Proseguirà anche l’iniziativa “Arte del reciclo”, in memoria dell’ideatore e organizzatore Roberto Bussachini, recentemente scomparso. Sono coinvolte le scuole e quest’anno, in particolare, va segnalato l’impegno del liceo artistico Cassinari di Piacenza (classe 1^ A) che, sotto la guida della docente Maria Luisa Imperiali, ha realizzato variopinte opere floreali riciclando bicchieri, lattine e cannucce. “Arte nel riciclo” coinvolgerà molte delle bancarelle presenti al mercatino artigianale e avrà una sua particolare declinazione in una originalissima officina teatrale, nella quale i bambini si potranno divertire con giochi ottenuti con legno recuperato. Il claim Make busker no war, sancito dall’internazionalità degli artisti, sarà rappresentato dalle bandiere dei vari paesi collocate nella piazza principale di Vernasca, a testimoniare come l’arte sia un’espressione di unità dei popoli. Non mancheranno come sempre gli spazi per il ristoro, con cibi e bevande.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI