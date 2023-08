Ambiente e arte si fondono nell’incontro alla Casa della Memoria di Fiorenzuola

La Natura nell’Arte e la funzione sociale degli artisti nel denunciare il cambiamento climatico e il problema della risorsa idrica. Temi trattati nella partecipatissimo evento alla Casa della Memoria Casella di San Protaso (Fiorenzuola) grazie ad un gruppo di giovani che hanno preso in mano la serata, dettando l’agenda: “Vogliamo parlare di ambiente, perché come agricoltori tocchiamo con mano ogni giorno quanto la carenza di acqua, o l’arrivo di fenomeni come grandine e alluvioni, influenzi poi quello che portiamo sulla tavola”, spiega Damiano Sprega, giovane contadino che coltiva le terre del Frascale lasciategli dal nonno, ricavando prodotti biologici.

La serata – promossa nell’ambito della rassegna di Terre Traverse sostenuta da Fondazione di Piacenza e Vigevano e Banca di Piacenza – ha avuto come ospite speciale Jacopo Veneziani, storico dell’arte (dottorato alla Sorbona), presidente della Galleria Ricci Oddi di Piacenza e divulgatore tra i più conosciuti in Italia per la sua partecipazione fissa al programma di Gramellini “Le Parole della settimana” che quest’anno transita da Rai3 a La7.

“E’ un ritorno a casa qui per me”, confessa il 29enne originario di Lugagnano. “Fu qui che feci la mia prima uscita pubblica. Mi piace lo spirito da chiacchierata sotto le stelle, come facevano i contadini di una volta, nell’aia”.

Veneziani è entrato in dialogo con Margherita Sprega, figlia di Annarita e Franco tra i soci fondatori di Terre Traverse e con Rebecca Orlandi che studia all’università Storia e Critica delle Arti e dello Spettacolo. Giovani anche i musicisti che hanno allietato la serata: la stessa Orlandi a chitarra e basso; Marco Novara (chitarra), Federico Marani (percussioni) e lo stesso Damiano Sprega con la sua armonica a bocca.