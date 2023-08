Lezione di Nesta al maestro Zeman, tafferugli al Pavesi a fine partita

Prima gara ufficiale della stagione disputata al Pavesi di Fiorenzuola dove erano impegnate la Reggiana di Nesta e il Pescara di Zeman. I granata hanno conquistato il pass per il primo turno di coppa Italia dove se la vedranno con il Monza, eliminati gli abruzzesi che si erano trovati in vantaggi di due gol per poi sprofondare: 2-6 il risultato finale con le doppiette di Lanini e Portanova oltre alle reti di Girma e Vido. Accornero e Cuppone avevano illuso i biancoazzurri nelle fasi iniziali del match. Brutto il finale, con le due tifoserie (erano 1.400 circa gli spettatori presenti) che sono entrate in contatto: nessun ferito in maniera seria, ma gran lavoro per le forze dell’ordine e qualche danneggiamento alle strutture del Pavesi.

