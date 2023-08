Sindaco Romeo Gandolfi: “Con il Pug disegniamo il futuro di Fiorenzuola”

La giunta comunale di Fiorenzuola ha approvato le linee di indirizzo in vista della redazione del nuovo Piano urbanistico generale, strumento di pianificazione e governo del territorio previsto dalla Legge Regionale 24 del 2017. Il documento è stato presentato nella Sala dell’Orologio del Municipio di Fiorenzuola, alla presenza del sindaco Romeo Gandolfi, del vicesindaco Paola Pizzelli, degli assessori Massimiliano Morganti, Franco Brauner, Elena Grilli e Marcello Minari, del responsabile del settore Programmazione e gestione del territorio del Comune Elena Trento, e del progettista incaricato Alex Massari.

L’obiettivo principale del piano è quello di valorizzare il ruolo e l’identità delle principali polarità funzionali, sia all’interno del Comune sia rispetto all’area vasta, mediante azioni incentrate sui temi della riqualificazione urbana, della valorizzazione del paesaggio e del territorio rurale, e della risposta proattiva ai cambiamenti climatici. “Si sottolinea poi – riferiscono i membri della giunta – l’obiettivo di rafforzare l’armatura urbana e migliorare la qualità degli insediamenti; altro obiettivo proposto è quello di potenziare la qualità, la funzionalità e la fruibilità del territorio rurale e del paesaggio, in modo da favorire lo sviluppo di un’agricoltura sempre più orientata verso la sostenibilità e per rispondere all’esigenza della qualificazione paesaggistica del territorio. Ultimo obiettivo è quello di incrementare la capacità di adattamento e di resilienza dei sistemi urbani e territoriali, mediante interventi di trasformazione sul patrimonio esistente rivolti principalmente al miglioramento dell’efficienza energetica e alla sicurezza contro gli eventi naturali”.

“Il Piano urbanistico generale è lo strumento che disegnerà la Fiorenzuola del futuro”, evidenzia il primo cittadino. “Per la nostra amministrazione comunale, i temi legati all’urbanistica sono centrali: riteniamo prioritario adeguare gli strumenti urbanistici vigenti alla necessità di promuovere, da un lato, l’insediamento delle attività produttive e commerciali, facendo coesistere tuttavia nel contempo tali richieste con l’esigenza di salvaguardare l’ambiente e la sostenibilità degli interventi da realizzare – continua Gandolfi -. Queste tematiche saranno fondamentali nel processo di adozione del Pug, strumento con cui siamo chiamati a dare risposte sulla crescita e regolamentazione della città e del territorio, per garantire ai cittadini una maggior efficienza, sicurezza e crescita economica; per costruire un equilibrio fra comunità e ambiente naturale, ma soprattutto per offrire nuove opportunità alla comunità fiorenzuolana, ed in particolare ai giovani che popoleranno il nostro Comune”.