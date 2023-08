Matteo Sorzi: “Con Guadagno bel dualismo che farà crescere entrambi”

“Vorrei cercare di dimostrate quello che non sono riuscito a fare l’anno scorso, soprattutto per il bene della squadra, rispetto a quello personale”. Matteo Sorzi – dopo le prime due presenze tra i professionisti vissute la passata stagione contro la Lucchese in Coppa Italia e a San Donato Tavernelle l’ultima giornata di campionato – ha voglia di dimostrare tutte le sua qualità a difesa della porta rossonera.

Commentando il dualismo con l’altro portiere Johan Guadagno, Sorzi ha le idee chiare: “Il portiere è un ruolo particolare – spiega – siamo due ottimi giocatori e c’è una sana competizione che farà crescere entrambi.”