Dopo la pesante sconfitta di Vercelli, il Fiorenzuola prova a ripartire in Coppa Italia

Il Fiorenzuola riceve alle 18.30 il Novara nel primo turno di Coppa Italia: l’obiettivo dei rossoneri è ripartire dopo la pesante sconfitta di Vercelli in campionato. Prendere quattro gol in un quarto d’ora è un campanello d’allarme da non trascurare. E la conseguente sconfitta subita dai rossoneri con la Pro Vercelli non è certo da dimenticare, ma al contrario da tenere bene a mente per evitare altre cadute del genere.

Il Fiorenzuola ritorna sul campo di gioco a distanza di pochi giorni. Alle 18,30 al Pavesi sarà match da dentro fuori. In caso di parità si disputeranno tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore per stabilire chi dovrà andare avanti. La gara in origine si doveva disputare a Novara, poi per un problema di agibilità dello stadio piemontese, si è provveduto all’inversione del campo.