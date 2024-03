Lega Pro, il Fiorenzuola contro la Giana Erminio per sperare nella salvezza diretta

Il Fiorenzuola per continuare a credere nella salvezza diretta deve vincere e fermare la striscia positiva della Giana Erminio, fischio di inizio stasera, sabato 30 marzo, alle 18.30. Ma non sarà affatto facile per gli uomini di Tabbiani, al cospetto di una squadra in salute, piazzata al settimo posto in classifica, in piena zona play off e con alle spalle sette risultati utili consecutivi, composti da quattro vittorie e tre pari. Sotto i colpi della compagine di mister Chiappella sono cadute ultimamente Padova, Lumezzane, Pro Vercelli e nell’ultimo turno l’Alessandria, che pur da fanalino di coda ha provato a vendere cara la pelle ma si è dovuta arrendere.

L’analisi di mister Tabbiani

“I numeri – commenta Tabbiani – sono a favore della Giana, della sua striscia positiva e di una difesa che non prende gol da cinque partite. Squadra ben assemblata, che gioca un buon calcio e ben programmata. Capace di risalire immediatamente in categoria dopo un anno di serie D e in grado di valorizzare giocatori”.

“Con gli ultimi risultati conseguiti – spiega Tabbiani – abbiamo aperto una porta che nemmeno immaginavamo. A gennaio era difficile pensare di arrivare a mettere da parte venti punti e di essere qui a giocarcela anche nel tentativo di schivare i play out. Saranno questa e la prossima partita con l’Alessandria a farci capire bene che cosa possiamo effettivamente raggiungere”.

Probabili formazioni

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zacchi; Caferri, Ferrante, Minotti; Lamesta, Pinto, Franzoni, Marotta, Barzotti; Fall M., Fall Mb. A disposizione: Magni, Fumagalli, Colombara, Corno, Groppelli, Boafo, Acella, Messaggi, Ballabio, Piazza, Perna, Verde, Francolini, Previtali, Gotti. Allenatore: Chiappella.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Potop, Reali, Maffei; Nelli, Mora, Musatti; Bocic, Alberti, Morello. A disposizione: Bertozzi, Roteglia, Gentile, Bondioli, Brogni, Oneto, Popovic, Anelli, Ceravolo, Seck, Binelli, Iasoni. Allenatore: Tabbiani.