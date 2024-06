Festival di Veleia, prima nazionale per Ifigenia in Aulide il 21, 22 e 23 giugno

Il 21, 22 e 23 giugno alle ore 21 appuntamento d’eccezione al Festival di Teatro Antico di Veleia, diretto da Paola Pedrazzini, con la prima nazionale di Ifigenia in Aulide. Un miracolo scandaloso, potente, attuale e inedita versione del testo di Euripide costruita da Fausto Russo Alesi attraverso un intenso processo di lavoro, ricerca e ascolto condotto insieme ai ventidue talenti di “Bottega XNL – Fare Teatro”, il percorso di Alta Formazione Teatrale della sezione Cinema e Teatro di XNL Piacenza della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

“Aspettiamo con trepidazione la messa in scena di questa inedita Ifigenia, – è il commento del Presidente di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Roberto Reggi – che è il frutto concreto di un lavoro intenso che dura da settimane. Sotto la guida sapiente del regista Fausto Russo Alesi, che si è rivelato un Maestro di Bottega davvero generoso e attento, questi venti giovanissimi attori hanno perfezionato il mestiere dell’attore e ora si preparano alla prova del palco. Con Bottega XNL e con tutta l’attività del Centro per le arti contemporanee, la nostra Fondazione si propone di fare proprio questo: investire sui giovani e sul loro futuro, sia in termini di formazione, mediazione, approccio ai nuovi linguaggi delle arti, sia offrendo percorsi di alta formazione professionalizzante, come nel caso di Bottega XNL. Quale sia il risultato di questo impegno lo potremo apprezzare insieme durante queste tre straordinarie serate che ci attendono al Festival di Veleia, entro quel rito collettivo e magico che è il Teatro”.

La prima nazionale di Ifigenia in Aulide

Un miracolo scandaloso al festival di Teatro Antico di Veleia è infatti la tappa conclusiva del progetto Bottega XNL (nella sua declinazione teatrale), che riunisce al suo interno formazione-produzione-fruizione artistica, dove la fruizione in questo caso è l’incontro tra gli allievi in scena e il pubblico. Pensata come un “luogo” in cui grandi maestri di Cinema e Teatro tramandano i propri saperi a giovani allievi che desiderano fare di queste arti il proprio ‘mestiere’, Bottega XNL, ideata da Paola Pedrazzini, si ispira alle antiche botteghe rinascimentali: prendendo parte al processo creativo del Maestro, gli allievi apprendono i “segreti di bottega” mentre lavorano a un’opera teatrale o cinematografica originale. “Ho scelto il termine ‘bottega’ – spiega Paola Pedrazzini, ideatrice del progetto e direttrice delle sezioni di Teatro e Cinema di XNL, oltre che del Festival di Teatro Antico di Veleia – perché il richiamo all’artigianalità ci slega dalle logiche produttive commerciali, rendendo Bottega XNL un luogo di libertà creativa e sperimentazione incomparabile”.

“Gli allievi di Bottega – prosegue Pedrazzini – hanno avuto la straordinaria opportunità in queste settimane di confrontarsi non solo con la guida di Russo Alesi, ma anche con il lavoro di grandi professionisti della scena teatrale contemporanea, approfondendo tutti i contributi messi in campo per la realizzazione di un prodotto teatrale di alto livello”.

Maestro di Bottega per la terza edizione di “Bottega XNL-Fare Teatro” è appunto Fausto Russo Alesi: a lungo diretto da Luca Ronconi e Serena Sinigaglia, attore tre volte premio Ubu, regista per il Piccolo di Milano e i principali Teatri Stabili Nazionali, oltre che docente in importanti Scuole di Teatro e realtà prestigiose quali il Centro Teatrale Santacristina. Negli ultimi anni è stato protagonista anche al cinema, grazie a magistrali interpretazioni nei film di Marco Bellocchio. Russo Alesi, che alla guida di “Fare Teatro” raccoglie il testimone da Marco Baliani, per settimane ha lavorato insieme ai 22 attori e attrici selezionati attraverso un bando nazionale animando gli spazi al secondo piano di XNL Piacenza, sperimentando con il corpo e con la voce, provando, mettendosi in reciproco ascolto, condividendo «una grande sfida attoriale, con personaggi e tematiche complesse ed estremamente moderne e legate profondamente alla struttura umana”.

“In un’epoca di sempre più disarmante rimozione collettiva e fragilità democratica – racconta Russo Alesi – ho scelto questa tragedia di Euripide, probabilmente l’ultima, che ci racconta l’orrore di tutte le guerre a partire dalle fondative alleanze che generarono quella spedizione contro Troia e il sacrificio della sua vittima innocente, perché penso sia un materiale di lavoro straordinario, universale e di struggente e terribile risonanza nel presente”.

Ad affiancarlo nel percorso formativo con gli attori e nella costruzione dello spettacolo, ci sono la traduzione e l’adattamento del testo (quest’ultimo firmato a quattro mani con lo stesso Russo Alesi) della drammaturga Letizia Russo, Premio Ubu, Premio Grinzane Cavour, Premio Tondelli; i costumi di Emanuela Dall’Aglio (Premio Ubu nel 2021 e candidatura agli Ubu 2023 per gli abiti di scena di Edipo, prodotto nell’edizione precedente di Bottega XNL); i movimenti del coro di Alessio Maria Romano (Leone d’Argento alla Biennale Teatro 2020); gli interventi musicali originali di Giovanni Vitaletti (compositore, solista e docente del Conservatorio) e il disegno luci di Max Mugnai, light designer e docente a sua volte di drammaturgia della luce.

I 22 attori e attrici selezionati provengono da tutta Italia, hanno tra i 23 ai 39 anni e sono tutti diplomati in affermate scuole di teatro nazionali, come la Civica Scuola di Teatro “Paolo Grassi” di Milano, l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma e l’Accademia d’arte del Dramma Antico di Siracusa. Sono Giulia Acquasana, Salvatore Alfano, Chiara Alonzo, Giuseppe Benvegna, Simone Di Meglio, Jacopo Dragonetti, Marita Fossat, Sara Fulgoni, Elisa Grilli, Alessio Iwasa, Pietro Lancello, Carlotta Mangione, Ilaria Martinelli, Michele Marullo, Irene Mori, Elena Orsini Baroni, Giovanni Raso, Giorgio Ronco, Arianna Serrao, Chiara Terigi, Riccardo Francesco Vicardi e Mattia Zavarise.

Per una scelta artistica del regista l’inizio dello spettacolo è stato spostato dalle 21.30 (abituale orario degli appuntamenti del Festival di Teatro Antico) alle 21.00.

