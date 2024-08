Il Fiorenzuola si rinforza: tutto fatto per Gavioli, centrocampista scuola Inter

Lorenzo Gavioli è un nuovo giocatore dell’U.S. Fiorenzuola. Centrocampista offensivo classe 2000, Gavioli è cresciuto nel florido settore giovanile dell’Inter, dove ha vinto un Campionato Under 17, uno Scudetto Primavera, due Supercoppe Italiane Giovanili e un Torneo di Viareggio nell’edizione del 2018.

Gavioli ha poi esordito nel mondo dei ‘’grandi” in Coppa Italia con il Venezia, prima di passare da Under al Ravenna in Lega Pro nella stagione 2019/2020.

Nella stagione 2020/2021 sono 28 le sue presenze in Serie C con la maglia della Feralpisalò, prima di dividere la stagione 2021/2022 tra Serie B (Reggina) e Serie C (Renate).

Con 22 presenze con la maglia della Pro Patria nel 2022/2023 e le 30 complessive tra Ancona e Monterosi della stagione 2023/2024, tutte in Serie C, Gavioli consolida una esperienza di tutto rispetto tra i professionisti nonostante i soli 24 anni di età, superando le 100 presenze totali. Un biglietto da visita con cui Lorenzo si presenta in rossonero, mettendosi da subito a disposizione di mister Cammaroto e del suo staff.