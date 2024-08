Coppa Italia, da Crema inizia la stagione del Fiorenzuola: “Giovani e competitivi”

Gioco propositivo, crescita dei giovani ed essere squadra ostica contro tutte le formazioni, anche quelle sulla carta più attrezzate. Sono queste le linee guida che mister Vincenzo Cammaroto sta inculcando ai ragazzi che domani, domenica 25 agosto, inizieranno ufficialmente la nuova stagione.

Si parte con la trasferta di Crema e la Coppa Italia, poi sarà subito campionato in un girone “difficile, ma ricco di stimoli” secondo l’allenatore rossonero che dopo la preparazione estiva si ritiene soddisfatto del suo Fiorenzuola. “Una squadra che può competere con tutti e che proverà settimana in settimana ad effettuare un gioco propositivo e divertente come richiede la società e cercando di essere più concreti in zona gol” spiega il mister scuola Tabbiani.

“Abbiamo tutto per fare una buona stagione”

Obiettivi della stagione? “Sappiamo di essere all’interno di un girone tosto con corazzate del calibro di Piacenza, Pistoiese e Ravenna ma noi cercheremo di essere pronti e competitivi – la risposta di mister Cammaroto -. Fissare un obiettivo preciso ad ora è impensabile, ma abbiamo tutto per far bene. Per quanto riguarda la Coppa vogliamo sicuramente passare il turno e proveremo da subito a regalare soddisfazioni ai nostri tifosi”.