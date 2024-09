Più di trecento atleti hanno invaso Fiorenzuola per la Festa dello sport

Ha riscosso un grande successo a Fiorenzuola la Festa dello Sport, affiancata per l’occasione dallo Sbaracco. Un appuntamento, quello di sabato, promosso dal Comune e dall’associazione Vetrine in collaborazione con alcune associazioni, che ha richiamato oltre 300 atleti di una quindicina di società sportive del capoluogo valdardese.

Lungo le strade del centro si è snodato un lungo serpentone guidato da Long, il drago asiatico, dai tamburi e dalle majorettes che si è concluso in piazza Caduti, dove è avvenuta la presentazione di tutti i sodalizi presenti, con l’opportunità per gli atleti di potersi esibire per pochi minuti.

Il sindaco Romeo Gandolfi ha ringraziato quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Per i più piccoli c’è stata l’opportunità di fotografarsi con il panda protagonista del film Kung fu panda.

Interesse hanno suscitato le “Olimpiadi del divano”, che hanno avuto per protagonisti Franco Nizzani, per una conversazione sul teatro, Marcella Franzini, per raccontare l’esperienza della biblioteca per bambini, ed Emiliano Raffo, che ha presentato il proprio romanzo “Abbiamo sempre avuto una canzone nell’orecchio”, che hanno dialogato con la direttrice della biblioteca Casella, Debora Lanzanova.