Video-tutorial sui social per tenere vivo il dialetto fiorenzuolano

Per tenere vivo il dialetto, i due fiorenzuolani ‘dal sass’ Giovanni Bergamaschi e Luigi Del Matti hanno avuto una bella trovata: dedicare alcuni brevi video su modello di quelli che insegnano le lingue straniere e caricarli sui social.

Il video per allenarsi con il dialetto fiorenzuolano è così costruito: si propone un termine, si attende che l’allievo lo dica nella lingua da imparare (pronunciandolo al meglio) e dopo un breve countdown si fornisce la riposta (con impeccabile pronuncia in vernacolo). Il format ha debuttato in questi giorni sulla pagina Facebook di Del Matti, insegnante e creatore digitale, superando subito le 3.500 visualizzazioni.

Chissà in quanti avranno provato anche a tradurre e pronunciare le dieci parole di questo primo quiz, la cui voce era quella del cantante lirico Alberto Mirino (naturalmente fiorenzuolano doc).