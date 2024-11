Alla scoperta del mondo onirico di Max Ernst: a Vigoleno via alla mostra

Due giovani laureati in storia dell’arte riscoprono e valorizzano l’anima novecentesca del borgo medioevale di Vigoleno (Vernasca): sono Emanuele Franchi ed Elisa Gennari che hanno ideato e curato un percorso espositivo dedicato all’artista surrealista Max Ernst che a Vigoleno visse e produsse opere. Era uno degli ospiti invitati a Vigoleno dalla proprietaria, la principessa Maria Ruspoli che tra gli anni ’20 e ’30 del Novecento trasformò il castello medievale in una corte culturale, frequentata da personaggi come D’Annunzio e Cocteau.

Franchi e Gennari, insieme alla loro associazione Hereditas e al Comune di Vernasca, intendono far riscoprire questo patrimonio culturale rilevante dell’identità del borgo, che va oltre la sua origine medioevale. Sono partiti da Ernst per celebrare i cento anni dalla nascita del Surrealismo.

L’esposizione temporanea è allestita nell’Oratorio Beata Vergine delle Grazie e ruota attorno a un’opera enigmatica di Ernst: “Une semaine de bonté”, ovvero un romanzo per immagini che l’artista compose nel 1933, durante un periodo di permanenza al castello. Le 182 immagini sono realizzate con la tecnica del collage, molto amata dalle avanguardie novecentesche. Il libro per immagini – in un’edizione a tiratura limitata di provenienza inglese – lo si trova alla fine del percorso, nell’abside. Ci si addentra prima in una foresta di simboli e segni che è costruita su un duplice livello: i pannelli espositivi mostrano una selezione delle stampe tratte dal libro Une Semaine de Bontè, mentre per terra il pavimento è stato ricoperto da un tappeto con installazione dell’artista fidentino Gerardo Menicozzi. Un richiamo alla “Foresta imbalsamata”, l’opera di Ernst che è esposta in copia nella torre sud del castello. All’inaugurazione il sindaco Gianluigi Molinari e l’assessora Nadia Pompini, l’ex sindaco Giuseppe Sidoli, la responsabile di Visit Vigoleno Emanuela Moschini.

