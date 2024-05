Torna la magica Notte dei Briganti: sentieri e musica tra Vernasca e Vigoleno

Nella notte di sabato 15 giungo, la camminata più celebre delle valli piacentine; boschi, briganti, musica popolare, i colori dei cicli lunari e tanto divertimento, è la Notte dei Briganti.

Nata oltre tredici anni fa, la manifestazione è giunta alla sua undicesima edizione e anche quest’anno promette di stupire i partecipanti lungo i sentieri tra Vigoleno e Vernasca.

IL PROGRAMMA della notte dei briganti

La partenza per tutti i briganti è fissata alle ore 21 da Vigoleno. Per partecipare all’evento è necessario sottoscrivere una tessera al costo di 15 euro che darà diritto anche del servizio pullman da Vernasca a Vigoleno; i pullman per Vigoleno sono operativi dalle ore 18.30.

Le novità

La novità previste per quest’anno, è che sarà possibile sostare lungo il percorso presso l’Osteria dei Briganti, in località Poggio e che ci saranno nuovi figuranti ad accompagnare i partecipanti lungo il sentiero. Per i più giovani, dopo il dj Tenji in piazza a Vigoleno, è previsto un momento di intrattenimento musicale anche in località Baroni, infine momento di ristoro con la pastasciutta del brigante in piazza a Vernasca, accompagnata dalla musica dei “Baggio”.

Da quest’anno poi, la tessera di partecipazione alla Notte dei Briganti, darà diritto a sconti in sette ristoranti convenzionati, l’elenco dei ristoratori in questione si può consultare direttamente sulla pagina Instagram dell’evento.

Gli organizzatori ricordano ai partecipanti inoltre, viste le disposizioni del Ministero della salute diffuse a contrasto della diffusione della peste suina africana, che è obbligatorio portare scarpe di ricambio da indossare prima dell’arrivo in Piazza a Vernasca; a tal proposito gli organizzatori hanno previsto un punto dedicato per consentire a tutti di fare il cambio scarpe.

La Notte dei Briganti è possibile grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Vernasca ma soprattutto grazie alle associazioni coinvolte, dalla Pro loco di Vigoleno alla Pro loco di Vernasca, l’Unione Sportiva Vernasca, il Gruppo Cacciatori e i “Ragazzi del 59”.