Spaventapasseri che attirano le persone: l’idea sulla strada tra Vigoleno e Scipione

Un tempo gli spaventapasseri in mezzo ai campi servivano per allontanare gli uccellini. Oggi attirano le persone. Accade a Scipione di Salsomaggiore, ai piedi del borgo di Vigoleno di Vernasca: lungo la strada appaiono tantissimi spaventapasseri: c’è il vigile o spaventa-auto che chiede di rallentare la velocità; ci sono quelli in versione rock Ozzy Osbourne e Elvis Presley redivivi; c’è il giocatore di tennis, il pilota di rally, quello di go kart, lo sciatore. Anche le attività economiche scherzano: ecco il formaggiaio, l’oste, l’apicoltore. Ci sono anche gli spaventapasseri che segnano gli incroci indicando la direzione.

Una vera e propria strada degli spaventapasseri: nel tratto tra Scipione Ponte e il borgo piacentino di Vigoleno, poco oltre il confine provinciale delimitato dal torrente Stirone. L’idea? Nacque quasi per gioco 15 anni fa ed ora è portata avanti da Fausto Menta e Marco Dioni e tutti gli abitanti che stanno al gioco e creano questa singolare attrazione per visitatori e turisti.