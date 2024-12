Anche il Tuttocuoio sbanca, il Fiore è in crisi nera. “Camma” verso l’esonero

La sesta sconfitta di fila costerà la panchina a Vincenzo Cammaroto. Non ci sono ancora voci ufficiali, ma stando alle indiscrezioni, la società valdardese sembra orientata verso l’esonero dell’allenatore ligure.

NOTIZIA DELLE 16.15

Penultima posizione a sei lunghezze dalla salvezza diretta, sesta sconfitta consecutiva e quinto ko interno. Ma il numero più significativo è quello legato alle 6 sconfitte consecutive rimediate dal Fiorenzuola, piegato oggi – domenica 15 dicembre – al Pavesi anche dal Tuttocuoio. Una crisi nerissima quella della squadra del presidente Pinalli, sommersa dai guai di classifica che attualmente sembrano insormontabili in una domenica in cui nemmeno dagli undici metri i rossoneri sono riusciti a graffiare (errore di Oboe dal dischetto nella ripresa). Solo in pieno recupero il gol di Ronchi, frutto della casualità più che di altro. I toscani ringraziano, chiudendo la pratica nel primo tempo e avvicinando sempre di più la zona playoff, il Fiorenzuola sprofonda.

Il quinto ko interno conferma l’inadeguatezza della squadra di Cammaroto che chiuderà il mesto 2024 valadardese con la trasferta di Prato in programma domenica prossima, 22 dicembre, in casa del Prato.

FIORENZUOLA-TUTTOCUOIO 1-2

RETI: Bardini al 7’ e Di Natale al 33’ p.t.; Ronchi al 50′ s.t.

FIORENZUOLA (3-5-2): Gilli; De Ponti, Ronchi, Parisi; Censi (dal 1’ s.t. Lori), Tringali (dal 18’ s.t. Lauciello), Postiglioni (dal 1’ s.t. Fontana), Trovade (dal 1’ s.t. Piro), Gavioli (dal 24’ s.t. Concari); Cancello, Oboe. (Cabrini, Niccolai, De Simone, Rota, Concari). All. Cammaroto.

TUTTOCUOIO (3-4-1-2): Carcani; Moretti (dal 45’ s.t. Severi), Salto, Bardini; Casari (dal 36’ s.t. Renda), Del Rosso (dal 42’ s.t. Chiti), Fino, Lorenzini; Russo; Di Natale (dal 6’ s.t. Boiga), Benericetti (dal 38’ s.t. Centonze). (Dainelli, Haka, Sansaro). All. Firicano.

Arbitro: Dallagà di Rovigo.

NOTE: ammoniti Moretti, Fontana e Casari. Angoli 4-2.

