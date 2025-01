Fiorenzuola, subito la corazzata Pistoiese per la prima di mister Ciceri

Il 2025 del Fiorenzuola si apre con la prima panchina ufficiale per il nuovo tecnico Andrea Ciceri, l’uomo scelto per risollevare le sorti di una squadra attualmente all’ultimo posto del girone D di Serie D e reduce da ben sette sconfitte consecutive.

Compito che parte decisamente in salita visto che l’esordio alla prima di ritorno sarà sul campo della Pistoiese, una delle formazioni più in forma del campionato e che ha chiuso il 2024 con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Si giocherà oggi pomeriggio, domenica 5 gennaio, alle ore 14.30 in casa dei toscani una gara delicata e che rappresenta ancora un’incognita in casa rossonera, almeno per quanto riguarda l’undici titolare che vorrà schierare il nuovo allenatore.

Le probabili formazioni

Pistoiese (3-5-2): Cecchini; Polvani, Accardi, Bertolo; Sticker, Greselin, Basanisi, Maldonado, Maloku; Sparacello, Pinzauti (A disposizione Valentini, Cuomo, Mazzei, Grilli, Foresta, Larhib, Diodato, Tascini, Simeri). All.: Villa.

Fiorenzuola (3-4-1-2): Gilli; Bran, Ronchi, Parisi; Censi, Postiglioni, Trovade, Niccolai; Gavioli; Oboe, Cancello (A disposizione Ansaldi, Lauciello, Tringali, Rota, De Simone, Concari, Peretti, Carrozza, Lori). All.: Ciceri.