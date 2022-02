Più di 800 partecipanti alla prima marcia Fiasp dell’anno oggi a Podenzano

Sono ricominciate le marce Fiasp del comitato di Piacenza.

Oggi ben 832 persone hanno partecipato alla prima dell’anno, la marcia della Befana, organizzata dal gruppo “Gelindo Bordin” di Podenzano, con il patrocinio del Comune e messa in campo con la collaborazione di Avis, gruppo Alpini, Croce Rossa e diversi volontari.

Tre i percorsi proposti (6, 12 e 16 chilometri), tra il paese, la campagna e la zona del torrente Nure. I due percorsi più lunghi hanno transitato nell’area Sic (zona di interesse comunitario) e nel bosco di Fornace Vecchia, 16 ettari di verde classificato come raro bosco di pianura, creato alla fine dell’800 per riparare l’acquedotto di Garré, realizzato proprio in quella zona per portare l’acqua alla città di Piacenza.

La marcia della Befana, che tradizionalmente si tiene il 6 gennaio, era stata rimandata a causa delle restrizioni anti-Covid, visto l’innalzamento della curva dei contagi nel pieno dell’inverno. Ma l’associazione “Bordin” non ha voluto rinunciare a metterla in campo aspettando tempi migliori, quasi due mesi dopo.

Con l’allentamento delle restrizioni e l’abbassamento dei contagi, è stato quindi possibile proporre nuovamente la marcia, tornando quasi alla normalità, che per il gruppo “Bordin” significa poter riproporre l’attività podistica in sicurezza e i suoi rinomati ristori che si sono incontrati lungo i percorsi e all’arrivo.

Mascherine sempre a portata di mano, e indossate nei punti di maggior affollamento e merende monoporzioni per evitare i contatti.

Soddisfazione da parte degli organizzatori, in primis il presidente Luciano Vitali, riconfermato recentemente alla guida dell’associazione, e del comitato Fiasp che prenderà a modello la marcia della Befana, che comunque è rimasta la prima in calendario, per tutte le 50 manifestazioni in programma nel 2022.

La prossima marcia Fiasp sarà domenica 20 marzo a Gragnano “Sulle orme di Annibale”.