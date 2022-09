San Giorgio celebra Fausto, l’edicolante che porta latte e giornale con la sua Apecar

La quindicesima edizione del premio “Al Turrass” andrà a Fausto Bersani, edicolante e tuttofare sempre a disposizione, tra un sorriso e l’altro, della comunità sangiorgina. “Da tanti anni offre aiuto, attraverso il suo lavoro distribuisce notizie nazionali, locali e spesso anche non scritte, sempre con il gusto della battuta e del buon umore, diventando punto di riferimento di una comunità che attorno al suo negozio ha costruito un modo di incontrarsi e di comunicare”.

La motivazione al centro della decisione, da parte dell’amministrazione comunale, di conferire il premio al proprietario dell’edicola di via Dante inaugurata quasi sessant’anni fa dai genitori Pasqualina e Roberto e diventata oltre che bottega storica, simbolo dell’intero territorio del drago.

Il premio al Turrass – che verrà consegnato domenica mattina durante la tradizionale festa del fungo – è nato nel 2008 su impulso dell’amministrazione comunale e da allora celebra uomini, donne e attività che si sono distinte in ambiti e settori differenti: dal mondo dell’associazionismo a quello imprenditoriale passando per il settore culturale, quello artistico e quello sanitario.

“Il sorriso e la disponibilità sono tratti caratteristici di Fausto – spiega il sindaco di San Giorgio Donatella Alberoni -. Il suo più grande pregio, oltre la contagiosa allegria, è la capacità di adattarsi alle mutate esigenze della clientela e dei cittadini più bisognosi”. Per chi passa per San Giorgio, infatti, è impossibile non imbattersi in Fausto mentre – con la sua Ape – viaggia tra le vie del paese per consegnare latte, libri, giornali e pesce fresco (perché Fausto è anche un appassionato pescatore) ai residenti che per vari motivi hanno difficoltà ad uscire dalle proprie abitazioni.

La consegna del premio “Al Turrass” è solo uno dei tanti eventi che caratterizzeranno la venticinquesima edizione del Palio del fungaiolo che vestirà di festa San Giorgio da venerdì all’intera giornata di domenica.

Su Libertà tutto il programma