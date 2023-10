Podenzano, inaugurato il parco “Sport e salute”. Palestra a cielo aperto

“Sport e Salute”, uno slogan efficace per spiegare il progetto che è stato inaugurato ieri mattina a Podenzano nel parco urbano di via Di Vittorio. Sport e salute vanno a braccetto e per questo il Comune di Podenzano ha voluto proporre attività sportive nella palestra a cielo aperto che è il parco del paese dove, grazie al bando Sport nei Parchi, sono state installate attrezzature digitali con cui ciascuno potrà fare esercizio fisico. Ci si potrà tenere in forma anche grazie alla presenza, tutti i venerdì, sabato e domenica, di tre associazioni sportive che hanno aderito al progetto e che proporranno pilates, stretching e mobilità, mountain bike e attività in bicicletta per bambini e adulti.

Testimonial della giornata sono stati i campioni europei e mondiali di kick boxing Camilla Marenghi e Davide Colla che hanno testimoniato l’importanza di fare sport, sin da bambini, e che queste palestre a cielo aperto sono un’opportunità per tutti.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà