La storia di Centenaro nel libro di Gallini, autore affetto da maculotopia

“Centenaro, tutta un’altra storia” è il titolo dell’ultimo volume – l’undicesimo – che l’autore piacentino Claudio Gallini ha dedicato alle sue radici montane, in particolare tra Groppallo di Farini e Centenaro di Ferriere.

Storia dell’Alta VAl nure

Edito da Tip.Le.Co di Piacenza, si compone di 448 pagine in cui Gallini offre una dettagliata visione della vita montana grazie all’analisi degli Estimi Rurali del casato Farnesiano tra Cinquecento e Seicento e alla decifratura delle antiche visite pastorali dal secolo 16esimo fino ai nostri giorni. Il volume contiene anche un piccolo dizionario del dialetto centenarese. Lo si può trovare presso le edicole di Ferriere e di Bettola.

L’autore affetto da maculopatia: “Investite in prevenzione”

“Centenaro, tutta un’altra storia” è l’ultima fatica di Gallini, che la definisce “una sfida con se stesso”. Nonostante la maculopatia che lo ha colpito a gennaio 2022, una patologia della vista che gli ha danneggiato irrimediabilmente l’occhio destro e sta danneggiando anche il sinistro, ha voluto con tenacia portare avanti il lavoro e terminarlo. Un aiuto prezioso gli è stato dato dalla moglie Stefania nelle fasi finali di correzione. E ora lancia un messaggio. “Vorrei sensibilizzare tutti alla prevenzione sulla vista – afferma -: fate almeno una visita all’anno per diagnosticare in tempo patologie complesse come la mia. Se presa in tempo la maculopatia si può rallentare; non si può fermare, ma si può frenare il suo avanzare”.

