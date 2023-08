Alla festa di Centenaro il tradizionale pienone: “Protagonisti i nostri giovani”

C’è chi è tornato nella casa di famiglia da Milano e chi è salito apposta da Piacenza o da paesi della pianura ancora più lontani.

E poi c’è chi non se n’è mai andato e presta servizio con entusiasmo.

La festa di Centenaro, frazione di Ferriere, Alta Val Nure, è da tanti anni un appuntamento immancabile per gli emigrati, un momento speciale per riabbracciare parenti e amici. Ma non mancano coloro che la aspettano per quella atmosfera conviviale che avvolge il campo sportivo colmo di tavoli, panche e persone.

Immancabili polenta e spiedini, così come i ballerini che seguono il ritmo dell’orchestra di liscio.

“Quest’anno, come già negli ultimi – spiega il presidente della Pro Loco, Antonio Labati – abbiamo coinvolto e responsabilizzato molti giovani del paese, per trasmettere il significato di questo appuntamento e creare quel ricambio generazione grazie al quale speriamo che la festa di Centenaro possa andare avanti ancora per tanti anni”.

Quella di oggi sarà l’ultima sera, accessorio immancabile maglioncino o giubbotto per la temperatura che dopo le 22.00 si fa gradevolmente fresca.