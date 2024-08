A Centenaro polenta, spiedini e tanti giovani: “Speranza per la nostra montagna”

L’appuntamento estivo di migliaia di piacentini e di villeggianti non ha tradito le attese neppure quest’anno. Così tra polenta, spiedini e buona musica, la festa di Centenaro (sabato sera ultima serata) si è confermata un successo.

”Ma quest’anno siamo particolarmente soddisfatti per un altro motivo – spiega il presidente della Pro Loco, Antonio Labati – ossia per la presenza di tanti giovani che ci hanno aiutato dietro e davanti il bancone: da anni lavoriamo per stimolare il ricambio generazionale e finalmente stiamo raccogliendo i frutti. Molti ragazzi della zona hanno deciso di impegnarsi in prima persona, coinvolgendo anche gli amici, e questo ci fa ben sperare per il futuro”.

Una buona notizia per Centenaro, ma in generale per tutta la montagna piacentina: “Eventi come questi servono sicuramente a ravvivare l’estate di residenti e villeggianti – aggiunge Labati – ma rappresentano anche un modo per far conoscere e portare avanti le nostre tradizioni, combattendo così lo spopolamento. La strada è lunga, ma noi non ci arrendiamo e vedere tanti ragazzi darci una mano è un segnale eccezionale”.