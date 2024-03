La Torre dei Ghezzi: antica sentinella di pietra che domina l’alta Val Nure

Siamo nella parte alta della Val Nure e nella frazione dei Ghezzi nel comune di Farini, esiste un antico fortilizio che domina tutta la vallata. L’imponenza della torre in pietra che si innalza solitaria, probabilmente di origine romanica, veniva destinata come sede delle milizie presidiarie, cui competeva la difesa del territorio. La costruzione della torre, risale probabilmente all’XI secolo ed era composta da cinque piani, fu poi abbassata in quanto subì diversi danni da invasori nel corso dei secoli.

Dopo diversi proprietari la torre nel 1875 passò a Bernardino Ghezzi ed è con quest’ultimo nome che sono legate alcune leggendarie storie che circondano la torre. Questa torre ci invita a un viaggio nel tempo, tra le epoche medievali e le storie di chi ha vissuto in quel periodo. Ogni pietra racconta un segreto, ogni crepa costudisce una memoria.

Che tu sia un appassionato o un sognatore, la torre ti accoglie con le sue braccia di pietra e ti svela un frammento del passato. La Torre dei Ghezzi: una antica sentinella di pietra, immersa nel verde della vallata, è pronta a svelare i suoi misteri a chiunque abbia l’interiorità di ascoltarli.