In arrivo il Concorto Film Festival 2024: otto giorni di cinema a Pontenure

Il Concorto Film Festival di Pontenure svela il programma dettagliato della sua 23esima edizione, che si terrà dal 17 al 24 agosto. L’evento, ospitato nel Parco Raggio, conferma “la sua importanza a livello internazionale come uno degli appuntamenti più attesi per il cinema emergente” sottolineano i promotori.

LA SELEZIONE UFFICIALE PER L’ASINO D’ORO

Il Festival prende il via sabato 17 agosto alle 21:00 con le prime proiezioni della selezione ufficiale, in cui 45 cortometraggi, scelti tra 2.412 candidature, competono per il prestigioso Asino d’Oro, premio assegnato al miglior film in concorso. La giuria internazionale di quest’anno è composta da Daniel Vadocky, Lauma Kaudzite e Valentina Furian. Le proiezioni, che continueranno fino al 23 agosto, si terranno ogni sera all’interno dell’Arena di Parco Raggio. La cerimonia di premiazione è prevista per sabato 24 agosto.

LE PROIEZIONI FUORI CONCORSO

Oltre al concorso ufficiale, il Festival offre un ampio programma di sezioni off, con 92 proiezioni fuori concorso, suddivise in focus geografici, tematici e di genere. Tra i temi di rilievo, il focus dedicato alla Palestina, realizzato in collaborazione con Donne in Nero, che presenterà cinque produzioni di giovani cineasti palestinesi. Le proiezioni si terranno il 20 agosto al Teatro Serra e il 21 agosto alla Galleria Ricci Oddi.

Non manca l’attenzione ai più piccoli con Concorto Kids, che dal 20 al 22 agosto proporrà laboratori e proiezioni per i bambini, focalizzandosi su ambiente e sostenibilità. Le altre sezioni off esploreranno una vasta gamma di generi e temi, dal cinema d’archivio alla realtà virtuale, con proiezioni in vari luoghi del festival, tra cui il circolo Rathaus e la Galleria Ricci Oddi.

LA MUSICA

Il Concorto Film Festival offre anche spazio alla musica, con tre concerti in programma: Eugenio Sournia (18 agosto), Ibisco (20 agosto) e Angelica (22 agosto). Inoltre, il 23 agosto, il progetto Soundtracks – Musica da Film presenterà la sonorizzazione dal vivo di “The Mystic” (1925) di Tod Browning, eseguita da un ensemble guidato da Roberta Sammarelli dei Verdena.